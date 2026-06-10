В Карабаше Челябинской области прошел мастер-класс для участников СВО

Мастер-класс «Создание собственного бизнеса» для участников специальной военной операции состоялся 10 июня в центре занятости населения города Карабаша в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.
На встрече эксперты рассказали, какие меры поддержки можно получить для открытия своего дела. Участникам объяснили, как правильно зарегистрировать бизнес, какие документы понадобятся и как воспользоваться мерами государственной поддержки. Особое внимание уделили финансовой помощи: с 2026 года участники СВО могут заключить социальный контракт на запуск компании независимо от доходов семьи.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.