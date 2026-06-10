В Прикамье скончалась старшая медсестра больницы им. Вагнера Марина Оносова

Старшая медсестра больницы имени Вагнера в Березниках Марина Оносова ушла из жизни в возрасте 63 лет, сообщают на официальной странице медучреждения в соцсети.
«Марина Геннадьевна в 1981 году окончила Березниковское медучилище по специальности “медицинская сестра”. Трудилась в отделении общей хирургии стационара по улице Деменева в должности старшей медицинской сестры приёмного отделения. Её общий трудовой стаж в профессии составил 35 лет», — делятся сотрудники больницы.
Коллеги рассказывают, что Марина Геннадьевна была удостоена звания Почётного донора. В последние годы она принимала активное участие в жизни ветеранской организации больницы.
«Очень добросовестная, надёжная, настоящий профессионал», — отзываются о Марине Геннадьевне медики.
«Яркая звёздочка, наша Мариша… Невосполнимая утрата для всех нас», — пишут родные и друзья. Администрация и коллектив Краевой больницы имени Вагнера выражают соболезнования родным и близким покойной.
Прощание с Мариной Геннадьевной будет проходить в четверг, 11 июня. Всех, кто хотел бы проводить её в последний путь, просят подойти к ритуальному агентству «Гранд Ритуал» по улице Мамина-Сибиряка 1б в Березниках. Начало траурной церемонии запланировано на 15:00.
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