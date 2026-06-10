В Прикамье скончалась старшая медсестра больницы им. Вагнера Марина Оносова

Прощание с Мариной Геннадьевной будет проходить в четверг, 11 июня. Всех, кто хотел бы проводить её в последний путь, просят подойти к ритуальному агентству «Гранд Ритуал» по улице Мамина-Сибиряка 1б в Березниках. Начало траурной церемонии запланировано на 15:00.