Владислав Атмахов призвал нижегородцев жаловаться ему на проблемы с медициной

Среди таких проблем депутат назвал нехватку врачей, трудности с записью на прием, обеспечение пациентов лекарствами, закрытие медицинских учреждений и растущие траты нижегородцев на лечение. Особенно часто такие проблемы возникают в сельской местности и небольших городах. В частности, жители часто жалуются на закрытие ФАПов. В результате им приходится ездить в другие населенные пункты, преодолевая десятки километров. Чтобы исправить ситуацию ЛДПР организует Всероссийский форум пациентов. Эта площадка будет посвящена развитию доступной медицины и защите прав пациентов.