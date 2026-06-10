В Дюртюлинском районе Башкирии пройдет конный фестиваль «Канатлы Ат»

Фестиваль «Канатлы Ат» («Крылатый конь») состоится 4 июля в Дюртюлинском районе Башкирии при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Мероприятие состоится на поле Сабантуя, относящееся к конно-спортивному комплексу «Аргамак». На фестивале проведут конные скачки. Также в программе парад троек, заезд пони, выступления артистов и мастеров искусств. Кроме того, гости смогут попробовать свои силы в народных ремеслах на мастер-классах, а также насладиться видами национальных юрт и принять участие в народных играх.
«Этот фестиваль — не просто спортивное состязание, это праздник единения людей, любви к лошадям и нашей богатой культуре», — отметил директор конно-спортивного комплекса «Аргамак» Ильшат Махмутов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.