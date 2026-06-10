Ушла с плетёной корзиной: в Калининграде ищут 26-летнюю шатенку с пирсингом, пропавшую неделю назад

Рост пропавшей — 163 см, она худощавого телосложения, с тёмными короткими волосами и зелёными глазами. У девушки есть пирсинг в носу. В последний раз была одета в белую клетчатку куртку, синие джинсы и чёрные ботинки. Уходила с большой спортивной сумкой и плетёной корзиной.