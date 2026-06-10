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Ушла с плетёной корзиной: в Калининграде ищут 26-летнюю шатенку с пирсингом, пропавшую неделю назад

В последний раз девушку видели в белой клетчатой куртке и синих джинсах.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут 26-летнюю Кристину Лиханову, которая пропала неделю назад. Об этом ПСО «Запад» пишет в своём телеграм-канале.

В последний раз девушку видели в среду, 3 июня. Её местонахождение до сих пор не установлено.

Рост пропавшей — 163 см, она худощавого телосложения, с тёмными короткими волосами и зелёными глазами. У девушки есть пирсинг в носу. В последний раз была одета в белую клетчатку куртку, синие джинсы и чёрные ботинки. Уходила с большой спортивной сумкой и плетёной корзиной.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.

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