Аварийный дом в Советске, который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять

Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти, программа рассчитана на 2025−2030 годы. До конца 2026-го в неё включены дома, признанные аварийными ещё в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств.