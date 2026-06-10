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Торговлю овощами и фруктами приостановили в центре Волгограда

Индивидуальный предприниматель продавал свой товар, не применяя контрольно-кассовую технику.

Деятельность торговой точки по продаже фруктов и овощей, расположенной в здании на улице 7-й Гвардейской Дивизии, 17а, приостановил суд. Индивидуальный предприниматель продавал свой товар, не применяя контрольно-кассовую технику.

Нарушителя российского законодательства привлекли к административной ответственности, остановив его работу на 30 суток. Приставы возбудили исполнительное производство, представитель ведомства выехал на место и опечатал вход, предупредив предпринимателя о том, какая ответственность ему грозит, если он нарушит запрет, сообщает руководитель пресс-службы ГУ ФССП по Волгоградской области Анна Шлыкова.

Ранее приставы опечатали вход в отели сети «Мартон» в Волгограде, принадлежавшие судье Верховного суда РФ Виктору Мамотову и изъятые в доход государства.