Глеб Никитин представил лучшие практики развития туризма в Нижегородской области на форуме «Путешествуй!»

10 июня губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин представил лучшие практики развития туризма в Нижегородской области в ходе пленарного заседания VI Международного туристического форума «Путешествуй!» (12+), который проходит с 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ. Организатором выступает Фонд Росконгресс совместно с министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке правительства РФ.
Глеб Никитин поделился опытом трансформации туристической отрасли региона, который за последние несколько лет превратился из промышленного центра в одного из лидеров внутреннего туризма.
«Нижегородская область в 2018 году и в 2026-м — это абсолютно разные регионы. Раньше, планируя поездки на выходные, многие даже не рассматривали Нижний Новгород. Сейчас ситуация принципиально иная. Мы сделали туризм абсолютным приоритетом и реализовали системный подход. Мы открыты и искренне хотим, чтобы коллеги могли использовать наш опыт», — подчеркнул он.
Глеб Никитин сообщил, что по итогам 2025 года Нижегородская область уверенно входит в тройку лидеров России по устойчивости развития туризма. Турпоток по сравнению с юбилейным для Нижнего Новгорода 2021 годом вырос в полтора раза и достиг пяти миллионов человек. Порядка 1,9 млн гостей выбрали коллективные средства размещения. Туристы потратили в Нижегородской области более 80 млрд рублей.
Он предложил рассматривать туристический ландшафт в нескольких измерениях. К примеру, логистическое измерение подразумевает развитие железнодорожного, авиационного, речного и автотуризма. Функциональное измерение предполагает насыщенную событийную программу.
Отдельное внимание в выступлении было уделено развитию малых исторических городов и комплексной работе по их превращению в центры туризма. Так, к примеру, губернатор отметил Выксу как уникальный пример трансформации промышленного моногорода в центр современной культуры. Созданный при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» индустриальный Шухов-парк и ежегодный «Выкса-фестиваль» сформировали новый облик территории через творчество и вовлечение жителей.
Среди идей, озвученных губернатором, — создание уникального профиля для каждого малого города, чтобы общая палитра территорий была разнообразной и привлекательной для путешественников. В качестве примеров он также привел Большое Болдино, которое неразрывно связано с именем Пушкина, и Семенов — «столицу хохломы».
Ключевым проектом духовного и культурного развития в Нижегородской области стал паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров». Благодаря масштабному благоустройству, внедрению туристического кода и новой событийной программе удалось кардинально изменить восприятие Арзамаса. Продолжается воссоздание исторических объектов в Дивееве и Сарове.
Напомним развитие туризма — ключевая задача национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его реализация направлена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.