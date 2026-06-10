Глеб Никитин вошел в топ-20 самых популярных губернаторов России в мае

Глава Нижегородской области Глеб Никитин попал в топ-3 самых популярных губернаторов в ПФО в мае 2026 года. Он расположился на третьей строчке, сообщает «Медиалогия».
Его медиаиндекс в прошлом месяце составил 71 158,6, а упоминали Глеба Никитина в СМИ свыше 11,8 тысячи раз.
Чаще всего нижегородского губернатора цитировали в сообщения о конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде, о снижении уровня бедности в Нижегородской области по итогам 2025 года, об изменениях в структуре регионального правительства, о лидерстве региона в общероссийском рейтинге по приросту суммарного коэффициента рождаемости за первую треть 2026 года, а также об ударе БПЛА по зданию областного суда.
В общероссийском рейтинге Глеб Никитин занял 17 строчку.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин рассказал Михаилу Мишустину о реализации программы «Основа».