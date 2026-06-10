Два автомобиля сгорели в Ростове-на-Дону за сутки

Второй случай произошёл в тот же день на улице Вятской. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный кондиционер в автомобиле. Огонь распространился на площади два кв. м. Возгорание ликвидировали пять сотрудников МЧС России с привлечением одной единицы техники. Пострадавших также не зафиксировано.