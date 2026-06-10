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Два автомобиля сгорели в Ростове-на-Дону за сутки

Об этом сообщает ГУ МЧС по донскому региону.

9 июня в Ростове произошли два пожара с возгоранием транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МЧС.

Первый инцидент зарегистрирован в переулке Днепровском. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём: подростки поджигали тополиный пух, из‑за чего пламя перекинулось на рядом стоящий автомобиль. Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание было локализовано на площади один кв. м. В ликвидации участвовали четыре специалиста и одна единица техники. Пострадавших нет.

Второй случай произошёл в тот же день на улице Вятской. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный кондиционер в автомобиле. Огонь распространился на площади два кв. м. Возгорание ликвидировали пять сотрудников МЧС России с привлечением одной единицы техники. Пострадавших также не зафиксировано.

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