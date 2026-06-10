Завершились работы по ликвидации колейности на первом участке подъезда к Борскому мосту

С 2019 года благодаря национальным проектам в Нижегородской области к нормативу приведено более 6,6 тысяч км дорог с финансированием 90,5 млрд рублей, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.