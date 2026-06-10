Завершились работы по ликвидации колейности на первом участке подъезда к Борскому мосту

Завершились работы по ликвидации колейности на первом участке ремонта трассы, соединяющей Нижний Новгород с Бором. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» новый асфальтобетон уложен на четырех полосах с 6-го по 8-й километр — на так называемых «пойменных» мостах. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Следующая фаза — непосредственно сам Борский мост с подходами от улицы Акимова. Здесь работы начнутся после 12 июня. Перерыв на праздничные дни решено сделать для того, чтобы не создавать дополнительных неудобств для водителей. Работы планируется завершить до конца июня.
Применяемый метод фрезерования с укладкой слоя износа позволяет не только устранить колею, но и продлить срок службы дорожного полотна. Работы организованы с минимальными помехами для движения — ночные фрезерные работы и оперативная дневная укладка сокращают время перекрытий.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что также в этом году в городском округе город Бор отремонтируют подъезд к поселку Октябрьский от автодороги Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево (2,5 км) и дорогу Бор — Развилье — Филипповское — Уткино (21,1 км).
С 2019 года благодаря национальным проектам в Нижегородской области к нормативу приведено более 6,6 тысяч км дорог с финансированием 90,5 млрд рублей, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.