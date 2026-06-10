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Сильная геомагнитная буря накроет Нижний Новгород сегодня вечером

Мощность геошторма достигнет 6-балльной отметки.

Источник: Живем в Нижнем

Магнитная буря мощностью 6 баллов обрушится на Нижний Новгород вечером 10 июня. Геошторм ослабнет лишь через сутки.

Согласно прогнозу my-calend.ru, к 21:00 четверга, 11 июня, геомагнитная буря стихнет до 5 баллов. На следующие сутки она ослабнет до 4-х, а к вечеру 13-го числа — до 3-х баллов.

Метеочувствительные нижегородцы могут ощутить негативные последствия от вспышек на Солнце. В дни магнитных бурь рекомендуется больше отдыхать, не злоупотреблять алкоголем и избегать стрессовых ситуаций.

Ранее мы рассказывали о том, что из нижегородских аптек пропал важный препарат для лечения ЖКТ.