Сильная геомагнитная буря накроет Нижний Новгород сегодня вечером

Магнитная буря мощностью 6 баллов обрушится на Нижний Новгород вечером 10 июня. Геошторм ослабнет лишь через сутки.
Согласно прогнозу my-calend.ru, к 21:00 четверга, 11 июня, геомагнитная буря стихнет до 5 баллов. На следующие сутки она ослабнет до 4-х, а к вечеру 13-го числа — до 3-х баллов.
Метеочувствительные нижегородцы могут ощутить негативные последствия от вспышек на Солнце. В дни магнитных бурь рекомендуется больше отдыхать, не злоупотреблять алкоголем и избегать стрессовых ситуаций.
Ранее мы рассказывали о том, что из нижегородских аптек пропал важный препарат для лечения ЖКТ.