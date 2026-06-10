В Калининграде две пенсионерки отдали курьерам 600 тыс. рублей, поверив в «ДТП с родственником»

В Калининграде жертвами классической схемы мошенничества «ваш родственник попал в ДТП» стали две пенсионерки — 93 и 94 лет. Они отдали курьерам по 300 тысяч рублей каждая. Злоумышленники звонили женщинам на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что родственники пенсионерок стали виновниками ДТП с пострадавшими….