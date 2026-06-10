В Калининграде две пенсионерки отдали курьерам 600 тыс. рублей, поверив в «ДТП с родственником»

В Калининграде жертвами классической схемы мошенничества «ваш родственник попал в ДТП» стали две пенсионерки — 93 и 94 лет. Они отдали курьерам по 300 тысяч рублей каждая.
Злоумышленники звонили женщинам на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что родственники пенсионерок стали виновниками ДТП с пострадавшими. Чтобы помочь близким избежать уголовной ответственности, требовали срочно передать деньги курьеру.
Обе женщины поверили в легенду и отдали «посыльным» крупные суммы.
По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Полиция в очередной раз предупреждает: если вам позвонили и сообщили, что родственник попал в аварию, — немедленно положите трубку и перезвоните близким сами. Сотрудники полиции никогда не требуют денег за «решение вопроса».