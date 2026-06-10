Путин подписал закон о финансовой поддержке добычи лечебных грязей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются добычей и (или) реализацией лечебных грязей.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее законодательство РФ не позволяло оказывать финансовую поддержку из федерального, региональных и местных бюджетов субъектам МСП, которые занимаются производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и минеральных питьевых вод, если иное не предусмотрено правительством РФ.
Новый закон делает такое исключение и для лечебных грязей. Это позволит предоставлять финансовую поддержку субъектам МСП в этой сфере.
В результате санаторно-курортные организации, которые относятся к субъектам МСП и занимаются добычей лечебных грязей по лицензии, получат доступ к субсидиям, бюджетным инвестициям и госгарантиям в рамках соответствующих программ поддержки.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.