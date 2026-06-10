Путин подписал закон о финансовой поддержке добычи лечебных грязей

Ранее законодательство РФ не позволяло оказывать финансовую поддержку из федерального, региональных и местных бюджетов субъектам МСП, которые занимаются производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и минеральных питьевых вод, если иное не предусмотрено правительством РФ.