Путин подписал закон о полномочиях ФСО по прогнозированию угроз

Согласно закону, с учетом задач, выполняемых ФСО, на органы госохраны возлагается прогнозирование и выявление угрозы безопасности не только в отношении объектов государственной охраны (мест пребывания и передвижения охраняемых лиц), но и охраняемых объектов (зданий, сооружений, земельных и водных объектов).