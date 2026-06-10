БК «Пари Нижний Новгород» опроверг долги по зарплате перед игроками

Напомним, Гострудинспекция Нижегородской области начала проверку после информации в СМИ о том, что нижегородский БК задолжал зарплату игрокам. При этом в ведомстве отметили, что сотрудники команды не жаловались в инспекцию на проблемы с выплатами.