БК «Пари Нижний Новгород» опроверг долги по зарплате перед игроками

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» опроверг информацию о долгах по зарплате перед игроками. Комментарий опубликовали в социальных сетях команды.
Напомним, Гострудинспекция Нижегородской области начала проверку после информации в СМИ о том, что нижегородский БК задолжал зарплату игрокам. При этом в ведомстве отметили, что сотрудники команды не жаловались в инспекцию на проблемы с выплатами.
Генеральный директор БК «Пари НН» Михаил Вельмужов отметил, что в команде ознакомились с новостями о задержках зарплат. Руководитель заявил, что никаких задолженностей по заработной плате в БК «Пари Нижний Новгород» нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок.
«Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются от слова совсем», — цитируют Михаила Вельмужова в пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что Соцфонд требует с ФК «Пари Нижний Новгород» почти 2,2 млн рублей недоимки.