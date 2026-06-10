«ТНС энерго Воронеж» требует с КБХА еще 79 млн рублей

По собственным данным, АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. Всего к КБХА подано 94 иска на общую сумму 1,8 млрд руб. В отношении АО введено 1,2 тыс. исполнительных производств на 2,9 млрд руб. Остаток задолженности — 1 млрд руб.