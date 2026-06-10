Житель Прикамья осужден за попытку застрелить знакомого на глазах односельчан

Следствием и судом установлено, что в мае прошлого года по причине давнего конфликта осужденный решил убить знакомого, который пришел к нему с целью разговора. Виновный произвел не менее трех выстрелов из ружья в направлении потерпевшего, попав последнему в область левой руки и туловища, причинив огнестрельные дробовые ранения грудной клетки и спины. Стреляя из ружья, подсудимый осознавал, что подвергнет опасности жизнь и здоровье не только потерпевшего, но и других лиц, находящихся возле его дома и близлежащих домов. Довести свои преступные действия до конца осужденный не смог, поскольку очевидцы произошедшего отнесли потерпевшего в безопасное место, после чего доставили в медицинское учреждение. Там ему своевременно была оказана медицинская помощь.