Дон вошел в топ-5 регионов РФ по числу проголосовавших на праймериз «Единой России»

В Ростовской области в праймериз «Единой России» приняли более 11% жителей региона (более 355 тыс. избирателей). По числу проголосовавших Дон вошел в топ-5 субъектов РФ, сообщил «Ъ-Ростов» Владимир Белоконев, политтехнолог, эксперт Агентства политических экономических коммуникаций (АПЭК), Федеральной экспертной сети «Клуб регионов».
Эксперт заметил, что партия прошла первый (важный) этап избирательной кампании. «Предварительное голосование окончено. Все, кто имел желание принять в нем участие, вне зависимости от партийной принадлежности, смогли это сделать, — подчеркнул господин Белоконев. — Кстати, конкурс на место по одномандатным округам в Ростовской области составил 10 человек на место. Было из кого выбрать».
По словам Владимира Белоконева, в списке по региону есть новые лица. По одномандатникам таких — «пять из шести». «Особо нужно отметить появление в числе кандидатов выходцев из “промышленного сектора” — Владимира Гутенева (глава комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле) и Сергея Медведева (советник АО “Роствертол”). Эти люди обладают серьезным опытом работы в реальном секторе и уже показали себя как профессионалы-управленцы, причем, федеральном уровне», — констатировал эксперт.
То, что указанные кандидаты баллотируются от Ростовской области, господин Белоконев назвал «несомненным признаком укрепляющегося авторитета региона на уровне Москвы». По мнению эксперта, губернатор Дона Юрий Слюсарь и сам имеет долгие тесные связи с федеральным центром. «И, именно, с этим самым промышленным сектором, с блоком реальной экономики, с Ростехом. А для области это — новые инвестиции, новые производства, новые рабочие места. И повышение общего качества жизни», — резюмировал эксперт.