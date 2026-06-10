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В Азове завершили ремонт канализационного коллектора

Ремонт канализационного коллектора по ул. Отрадной в Азове завершен. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Ремонт канализационного коллектора по ул. Отрадной в Азове завершен. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

«Сегодня, 10 июня, специалисты заменили последние 3 м. поврежденной трубы. Всего по итогам восстановительных мероприятий смонтирован 21 м. нового трубопровода взамен аварийного участка» — отметила в сообщении глава министерства.

Как подчеркнула госпожа Пшеничная, сотрудники МП «Азовводоканал» проверили работоспособность коллектора и приступили к благоустройству территории.