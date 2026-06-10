Волгоградцы в День России развернут 100-метровый флаг и станцуют в пене

Традиционный забег с флагами. На старт километровой дистанции волгоградцы выйдут в ЦПКиО в 11.00 12 июня. Как ранее сообщалось, участникам необходимо заранее пройти регистрацию — раздача номеров стартует в 10.00 в парке. Бежать могут все желающие в возрасте от 4 лет.