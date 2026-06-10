Россияне стали на 13 процентов чаще проходить медобследования

В России набирает обороты тренд на профилактику: с начала года число обращений за комплексными медицинскими обследованиями выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и проекта «Индекс ИНВИТРО». Примечательно, что интерес к российской диагностике проявляют не только жители страны, но и иностранные граждане.
Наиболее активно обследования заказывают в нескольких регионах. Безусловный лидер — Курганская область: здесь на каждые 100 человек приходится 6,2 заказа. За ней следуют Республика Алтай, Новосибирская, Челябинская и Калининградская области.
Основные клиенты диагностических центров — люди старше 57 лет: на них приходится 22% визитов. Заметную долю составляют также возрастные группы 26−36 лет (19,7%) и 37−46 лет (18,7%). При этом среди всех обратившихся 65% — женщины.
Интерес к медицинской информации в интернете имеет свои особенности. Чаще всего медицинские ресурсы посещают люди 35−44 лет — они составляют 34% онлайн‑аудитории. Молодёжь 18−24 лет заметно менее активна: на неё приходится всего 2,5% запросов. Женщины в сети интересуются диагностикой на 69% чаще мужчин.
Сезонность тоже играет роль: пики обращений традиционно приходятся на весну и осень. Например, в октябре прошлого года посещаемость сайтов клиник была на 20% выше среднегодового уровня. При этом большинство запросов поступает в будние дни — около половины всего интернет‑трафика фиксируется с понедельника по среду.
Среди иностранцев наибольший интерес к российской медицине проявляют граждане Беларуси, Турции, Китая, Египта и Таиланда: на них приходится 60% зарубежного трафика. Этот тренд подтверждает растущую репутацию отечественной диагностики на международном уровне.