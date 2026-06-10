Россияне стали на 13 процентов чаще проходить медобследования

В России набирает обороты тренд на профилактику: с начала года число обращений за комплексными медицинскими обследованиями выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и проекта «Индекс ИНВИТРО». Примечательно, что интерес к российской диагностике проявляют не только жители страны, но и иностранные граждане.