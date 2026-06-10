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Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирам

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В график движения крымских поездов «Таврия» внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются. Как не прогадать с поездом из Крыма или на полуостров и точно добраться до пункта названия — в материале РИА Новости Крым.

Какие поезда «Таврия» изменили маршрут

Оперативный штаб Республики Крым накануне принял решение о введении с 10 июня новой схемы движения пассажирских поездов «Таврия». Это связано с необходимостью сократить ночное передвижение составов по территории полуострова.

«В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток, то есть с 05:00 до 23:00. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная», — рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Поезда, маршрут которых будет начинаться и заканчиваться на станции Керчь:

· № 68/67 Москва — Симферополь.

· № 97/98 Москва — Симферополь.

· № 173/174 Москва — Евпатория.

· № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь.

· № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь.

· № 75/76 Омск — Симферополь.

· № 142/141 Пермь — Симферополь.

· № 183/184 Мурманск — Севастополь.

· № 193/194 Челябинск — Севастополь.

· № 483/484 Таганрог — Симферополь.

В то же время поезд 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория с 10 июня будет курсировать до Симферополя.

Пассажиров с приобретенными ж/д билетами будут доставлять к поездам на автобусах. Они же будут задействованы, чтобы доставить к месту назначения, указанному в ж/д-билете, пассажиров по прибытии поезда.

Где сесть на автобус для доставки к поезду

Как сообщили РИА Новости Крым в региональном министерстве транспорта, автобусов для подвозки пассажиров поездов достаточно. Они отправляются от привокзальных площадей или автобусных станций и к ним же прибывают. У приехавших в Крым пассажиров поездов есть один час для того, чтобы найти свой автобус, занять места и разместить багаж до дальнейшего отправления по маршруту (станции окончания поездки в билете). Также и у уезжающих из Крыма есть час после прибытия автобуса на железнодорожный вокзал, чтобы найти свой поезд и вагон.

На каждом автобусе будет указано направление (например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь).

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Крыма.

При этом пассажиры могут самостоятельно добраться до мест отправления поездов — на электричках, региональных автобусах или личном транспорте. Таких пассажиров просят прибывать на станции заблаговременно.

Какие поезда изменили расписание

Некоторые поезда «Таврия» продолжат курсировать в Крым и из Крыма по прежнему маршруту. Но меняется время отправления и прибытия составов. Речь идет о следующих поездах:

· № 28/27 Москва — Симферополь (двухэтажный).

· № 18/17 Москва — Симферополь.

· № 168/167 Москва — Симферополь (двухэтажный).

· № 463/464 Москва — Феодосия.

· № 453/454 Москва — Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь).

· № 92/91 Москва — Севастополь.

· № 316/315 Адлер — Симферополь.

· № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь.

· № 474/473 Смоленск — Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь). Для групп беспересадочных вагонов поездов расписание не меняется.

Отметим, что пассажирам нужно быть внимательными. В график движения крымских поездов продолжают вносить изменения, но о них перевозчик заблаговременно сообщает. Речь идет не только о маршруте, но и о времени отправления — состав может отправиться как раньше графика, так и позже. В связи с этим оправляться с промежуточных станций поезд тоже будет с отклонением от графика, но время отставания в пути может сократиться.

Актуальное расписание поездов доступно на сайте grandtrain.ru.

Горячая линия «Гранд Сервис Экспресс»

В компании «Гранд Сервис Экспресс» отмечают, что для пассажиров работают телефоны горячей линии: 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53. Обращаться просят только за оперативной информацией по поездам, которые должны отправиться сегодня или находятся сегодня в пути.

«Все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и как можно быстрее стабилизировать перевозочный процесс… Решения принимаются совместно государственными органами, транспортными ведомствами и железнодорожными организациями», — подчеркнули в компании.

При этом пассажиров поездов крымского направления предупреждают, что в случае опасности они должны быть готовы к эвакуации.

Отметим, что также с 10 июня введены корректировки в график движения пригородных поездов в Крыму. Речь идет о 72 электричках, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами. С 11 июня изменится график движения еще двух пригородных поездов.

Атака на поезд

В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва — Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.

Следственный комитет России будет расследовать удар БПЛА по тепловозу поезда в Крым. Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.

В свою очередь Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи со сбоями в движении поездов.

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