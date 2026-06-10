Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирам

Отметим, что пассажирам нужно быть внимательными. В график движения крымских поездов продолжают вносить изменения, но о них перевозчик заблаговременно сообщает. Речь идет не только о маршруте, но и о времени отправления — состав может отправиться как раньше графика, так и позже. В связи с этим оправляться с промежуточных станций поезд тоже будет с отклонением от графика, но время отставания в пути может сократиться.