Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирам

Какие поезда «Таврия» изменили маршрут
Оперативный штаб Республики Крым накануне принял решение о введении с 10 июня новой схемы движения пассажирских поездов «Таврия». Это связано с необходимостью сократить ночное передвижение составов по территории полуострова.
«В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток, то есть с 05:00 до 23:00. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная», — рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Поезда, маршрут которых будет начинаться и заканчиваться на станции Керчь:
· № 68/67 Москва — Симферополь.
· № 97/98 Москва — Симферополь.
· № 173/174 Москва — Евпатория.
· № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь.
· № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь.
· № 75/76 Омск — Симферополь.
· № 142/141 Пермь — Симферополь.
· № 183/184 Мурманск — Севастополь.
· № 193/194 Челябинск — Севастополь.
· № 483/484 Таганрог — Симферополь.
В то же время поезд 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория с 10 июня будет курсировать до Симферополя.
Пассажиров с приобретенными ж/д билетами будут доставлять к поездам на автобусах. Они же будут задействованы, чтобы доставить к месту назначения, указанному в ж/д-билете, пассажиров по прибытии поезда.
Где сесть на автобус для доставки к поезду
Как сообщили РИА Новости Крым в региональном министерстве транспорта, автобусов для подвозки пассажиров поездов достаточно. Они отправляются от привокзальных площадей или автобусных станций и к ним же прибывают. У приехавших в Крым пассажиров поездов есть один час для того, чтобы найти свой автобус, занять места и разместить багаж до дальнейшего отправления по маршруту (станции окончания поездки в билете). Также и у уезжающих из Крыма есть час после прибытия автобуса на железнодорожный вокзал, чтобы найти свой поезд и вагон.
На каждом автобусе будет указано направление (например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь).
С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Крыма.
При этом пассажиры могут самостоятельно добраться до мест отправления поездов — на электричках, региональных автобусах или личном транспорте. Таких пассажиров просят прибывать на станции заблаговременно.
Какие поезда изменили расписание
Некоторые поезда «Таврия» продолжат курсировать в Крым и из Крыма по прежнему маршруту. Но меняется время отправления и прибытия составов. Речь идет о следующих поездах:
· № 28/27 Москва — Симферополь (двухэтажный).
· № 18/17 Москва — Симферополь.
· № 168/167 Москва — Симферополь (двухэтажный).
· № 463/464 Москва — Феодосия.
· № 453/454 Москва — Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь).
· № 92/91 Москва — Севастополь.
· № 316/315 Адлер — Симферополь.
· № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь.
· № 474/473 Смоленск — Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь). Для групп беспересадочных вагонов поездов расписание не меняется.
Отметим, что пассажирам нужно быть внимательными. В график движения крымских поездов продолжают вносить изменения, но о них перевозчик заблаговременно сообщает. Речь идет не только о маршруте, но и о времени отправления — состав может отправиться как раньше графика, так и позже. В связи с этим оправляться с промежуточных станций поезд тоже будет с отклонением от графика, но время отставания в пути может сократиться.
Актуальное расписание поездов доступно на сайте grandtrain.ru.
Горячая линия «Гранд Сервис Экспресс»
В компании «Гранд Сервис Экспресс» отмечают, что для пассажиров работают телефоны горячей линии: 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53. Обращаться просят только за оперативной информацией по поездам, которые должны отправиться сегодня или находятся сегодня в пути.
«Все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и как можно быстрее стабилизировать перевозочный процесс… Решения принимаются совместно государственными органами, транспортными ведомствами и железнодорожными организациями», — подчеркнули в компании.
При этом пассажиров поездов крымского направления предупреждают, что в случае опасности они должны быть готовы к эвакуации.
Отметим, что также с 10 июня введены корректировки в график движения пригородных поездов в Крыму. Речь идет о 72 электричках, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами. С 11 июня изменится график движения еще двух пригородных поездов.
Атака на поезд
В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва — Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.
Следственный комитет России будет расследовать удар БПЛА по тепловозу поезда в Крым. Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.
В свою очередь Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи со сбоями в движении поездов.