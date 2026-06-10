В России пенсии по старости будут назначать без заявления

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначать без заявления, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Проект федерального закона размещен на сайте нормативных правовых актов.
«Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии», — говорится в сообщении.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд располагает всей необходимой информацией для назначения пенсии.
«Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», — подчеркнул глава Минтруда, слова которого приводит пресс-служба ведомства.