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Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, нарушивших закон.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.

В перечень вошли:

дискредитация Вооруженных сил;призывы к санкциям;пропаганда нацистской символики;производство и распространение экстремистских материалов;а также неуплата штрафа за такие правонарушения.

Меры будут распространяться в том числе на средства на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества при этом не ограничивается размером штрафа.

Если человек находится за границей и нет возможности его уведомить, суд должен назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.

Закон вступит в силу с 1 сентября.