Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.
В перечень вошли:
дискредитация Вооруженных сил;призывы к санкциям;пропаганда нацистской символики;производство и распространение экстремистских материалов;а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
Меры будут распространяться в том числе на средства на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества при этом не ограничивается размером штрафа.
Если человек находится за границей и нет возможности его уведомить, суд должен назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступит в силу с 1 сентября.