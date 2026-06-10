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В Волго-Ахтубинской пойме новый водопропуск поможет наполнить Грязный затон

В Волгоградской области специалисты завершили работы по улучшению обводнения затона Грязный на территории Волго-Ахтубинской.

В Волгоградской области специалисты завершили работы по улучшению обводнения затона Грязный на территории Волго-Ахтубинской поймы. Здесь был построен новый водопропуск. Гидротехнический объект поможет сохранить в водоёме паводковые воды, что улучшит состояние экосистемы у посёлка Вторая Пятилетка.

— Объект построен в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В целом до 2030 года в Волго-Ахтубинской пойме планируется возвести 73 водопропускных сооружения, — подчеркнули в пресс-службе облкомприроды.

Отметим, до конца года власти рассчитывают построить ещё один водопропуск. Несколькими месяцами ранее в пойме уже было введено в эксплуатацию такое же сооружение.

Фото: облкомприроды.