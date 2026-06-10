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Автомобильный турпоток в Нижегородскую область увеличился на 18,7%

Автомобильный турпоток в Нижегородскую область в январе-мае 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,7% — до 190 тыс. человек. Об этом сообщили в областном правительстве.

Автомобильный турпоток в Нижегородскую область в январе-мае 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,7% — до 190 тыс. человек. Об этом сообщили в областном правительстве.

Для развития автопутешествий в Нижегородской области в 2026 году планируется направить свыше 60 млн руб. на установку современной туристической навигации и создания комплекса для автотуристов, отмечается в сообщении.

Основными направлениями для автопутешествий в правительстве назвали паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», Нижний Новгород, Выксу, Городец, Семенов, Чкаловск, Большое Болдино и озеро Светлояр.

Как писал «Ъ-Приволжье», программу развития автотуризма областное правительство утвердило в 2024 году.