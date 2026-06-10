В Валуйках Белгородской области стартовал капремонт бассейна «Волна»

Капитальный ремонт бассейна «Волна» в Валуйках Белгородской области проведут в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Валуйского городского округа.
Отметим, здание было построено в 1906 году. По проекту архитектора Алексея Куничева это был Народный дом на 400 посадочных мест — центр культурной жизни города. Учреждение реконструировали в 2012 году, там открылся современный бассейн «Волна».
Специалисты отреставрируют фасад, чтобы сохранить исторический облик здания. Также они заменят окна, отремонтируют чашу бассейна, обновят систему вентиляции, модернизируют инженерные сети, заменят сантехнику и двери.
Кроме того, в здании реконструируют системы электроснабжения, установят современную систему видеонаблюдения, произведут монтаж обновленной охранно‑пожарной сигнализации. Специалисты обустроят доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.