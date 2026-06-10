Нижегородцев предупредили о подтоплениях и сбоях в работе транспорта из-за ливней

Сильные дожди прогнозируют синоптики местами по Нижнему Новгороду и области в ближайшие три часа 10 июня. Осадки сохранятся и в ночь на четверг. Прогнозом поделились в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Ливни могут стать причиной затопления низин, засорения ливневок и сбоев в работе коммунальных систем. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, непогода может привести к росту числа ДТП, возникновению оползней и затруднениям в работе транспорта.
В чрезвычайном ведомстве гражданам рекомендовали быть осторожнее, находясь за рулем. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы свести риски к минимуму.
Следует помнить, что ливни размывают обочины и грунтовые дороги, повышая вероятность заносов.
Ранее в МЧС предупредили о вероятных ЧС из-за высокой пожароопасности в лесах.