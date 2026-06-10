Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили о подтоплениях и сбоях в работе транспорта из-за ливней

Осадки накроют Нижний Новгород и область в ближайшие три часа.

Источник: Живем в Нижнем

Сильные дожди прогнозируют синоптики местами по Нижнему Новгороду и области в ближайшие три часа 10 июня. Осадки сохранятся и в ночь на четверг. Прогнозом поделились в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ливни могут стать причиной затопления низин, засорения ливневок и сбоев в работе коммунальных систем. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, непогода может привести к росту числа ДТП, возникновению оползней и затруднениям в работе транспорта.

В чрезвычайном ведомстве гражданам рекомендовали быть осторожнее, находясь за рулем. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы свести риски к минимуму.

Следует помнить, что ливни размывают обочины и грунтовые дороги, повышая вероятность заносов.

Ранее в МЧС предупредили о вероятных ЧС из-за высокой пожароопасности в лесах.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше