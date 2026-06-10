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Пылающие контейнеры во дворе многоэтажки попали на видео в Волгограде

Горожане опасаются — пылающий огонь может перекинутся на деревья.

Жители юга Волгограда подняли тревогу: во дворе дома на улице Саушинской, 14, неизвестные подожгли 10 июня мусорные контейнеры.

Горожане возмущены: кому мешали эти баки?

«Очередной акт вандализма в Красноармейском районе», — делятся мнением волгоградцы в местном паблике, где выложили видео.

Обсуждающие событие южане удивлены, что пожаром не занялись сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области — ведь жарко пылающий огонь может перекинутся на деревья. Кто является поджигателем, осталось неизвестным.

Ранее стало известно, что от охватившего гараж пламени пострадал мужчина в Волжском.

Видео: vk.ru/podslushano34vlg.

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