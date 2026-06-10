Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградскую область идёт холодный четверг с ливнями и сильным ветром

Тепло может вернуться только к середине следующей недели.

Источник: Клопс.ru

В четверг, 11 июня, регион ждут сильные дожди, похолодание и порывистый ветер. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром и днём область накроют затяжные дожди, местами сильные. На востоке возможны грозы. В Калининграде и на большей части территории температура не поднимется выше +11…+14, теплее будет только в восточных районах — до +15…+19.

Из-за северного и северо-западного ветра погода будет ощущаться ещё холоднее. В Калининграде и области порывы могут достигать 12−15 м/с, у северного побережья, в районе Зеленоградска и Куршской косы, — 14−18 м/с. Дожди начнут слабеть только к вечеру, но у моря осадки задержатся. За сутки, по прогнозу, выпадет до 15−20 мм.

С пятницы в область продолжит поступать прохладный и влажный воздух из Северной Атлантики. Ночью ожидается около +8…+12, днём — не выше +16…+18. До конца недели периодически будут идти кратковременные ливни. Местами они могут сопровождаться грозами и мелким градом, особенно днём.

Выходные, по предварительному прогнозу, тоже будут прохладными и дождливыми. Потепление до +20 возможно только к середине следующей недели.

Синоптики рассказали, до каких пор калининградцам и гостям области лучше не лезть в Балтийское море.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше