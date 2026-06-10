В Калининградскую область идёт холодный четверг с ливнями и сильным ветром

Из-за северного и северо-западного ветра погода будет ощущаться ещё холоднее. В Калининграде и области порывы могут достигать 12−15 м/с, у северного побережья, в районе Зеленоградска и Куршской косы, — 14−18 м/с. Дожди начнут слабеть только к вечеру, но у моря осадки задержатся. За сутки, по прогнозу, выпадет до 15−20 мм.