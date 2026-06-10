Глеб Никитин представил нижегородские практики туризма на форуме «Путешествуй!»

Губернатор Глеб Никитин представил лучшие практики туризма в.
Нижегородской области на форуме «Путешествуй!». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Мероприятие проходит на ВДНХ в Москве с 10 по 14 июня. Глава региона поделился опытом трансформации туристической области. Нижегородская область за несколько лет стала одним из центров туризма в России.
«Раньше, планируя поездки на выходные, многие даже не рассматривали Нижний Новгород. Сейчас ситуация принципиально иная. Мы сделали туризм абсолютным приоритетом и реализовали системный подход», — отметил Глеб Никитин.
По итогам 2025 года Нижегородская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по устойчивости развития туризма. Турпоток по сравнению с 2021 годом вырос в 1,5 раза и достиг пяти миллионов человек в год. Туристы потратили в регионе более 80 миллиардов рублей.
Отдельное внимание в выступлении губернатор уделил развитию малых городов. В качестве примера трансформации Глеб Никитин привел Выксу, которая стала центром современной культуры. Губернатор предложил создать уникальный профиль для каждого малого города.
В правительстве напомнили, что развитие туризма — ключевая задача национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 направлений для путешествий летом 2026 года.