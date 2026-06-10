Глеб Никитин представил нижегородские практики туризма на форуме «Путешествуй!»

По итогам 2025 года Нижегородская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по устойчивости развития туризма. Турпоток по сравнению с 2021 годом вырос в 1,5 раза и достиг пяти миллионов человек в год. Туристы потратили в регионе более 80 миллиардов рублей.