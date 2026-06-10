Одолеет нечистая сила! Что запрещено на Феодосию Колосяницу, 11 июня 2026-го

Так что 11 июня — это день, чтобы найти 31 минуту для глупой, бесцельной игры. С ребёнком, с собакой, в одиночку. А потом (или до) — испечь пиццу. Сделать тесто руками, порвать моцареллу пальцами, положить лист базилика. Съесть не торопясь, чувствуя каждый слой. И понять: защищать детство — это не только про детей. Это про то, чтобы не потерять ребёнка в себе. А пицца здесь — просто повод. Хотя, если честно, очень вкусный повод.