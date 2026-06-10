Одолеет нечистая сила! Что запрещено на Феодосию Колосяницу, 11 июня 2026-го

В светском календаре 11 июня — это день, когда детство без гаджетов встречается с королевским флагом на столе, день, когда радость свободы и радость вкуса сливаются в унисон.
Международный день игры — о праве дурачиться, валяться в грязи и ничего не бояться.
И День пиццы «Маргарита» — о кусочке Италии на твоей тарелке, о трёх цветах, сложившихся в символ единства. Один праздник — о том, как мы развлекаемся, другой — о том, как мы едим. Но и тот, и другой — о простом удовольствии быть собой.
Игра: 31 минута, чтобы вырасти счастливым.
11 июня — Международный день игры. Официальная история — совсем свежая: 25 марта 2024 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе Вьетнама и при поддержке 138 стран, приняла резолюцию 78/268. Впервые событие отметили в 2025-м, и теперь оно закреплено в календаре навсегда. Но на самом деле, право на игру было зафиксировано гораздо раньше — в статье 31 Конвенции ООН о правах ребёнка (1989), которая гласит: каждый ребёнок имеет право на досуг и свободную игру.
Почему ООН вдруг обратила внимание на игрушки и куличики? Потому что глобальное пространство для свободной, стихийной игры сжимается. Города становятся плотнее, дворы — опаснее, экраны — заманчивее. А детство без палок и камешков перестаёт быть полноценным.
В 2026 году тема дня — «Защитим игру, защитим детство» (Protect play, protect childhood). Организации по всему миру проводят кампании. Например, Play England запустила акцию Play 31 Challenge: 11 июня школам предлагают добавить 31 минуту игровой перемены — по числу статьи Конвенции.
Игра — это не пустая трата времени. В ООН её называют «универсальным языком», на котором говорят все возрасты, национальности и статусы. Игра учит договариваться, решать конфликты, быть гибким. Она помогает детям пережить травму, а взрослым — снять стресс. В мире, где успех измеряется тестами и галочками, игра возвращает нас к базовому: жить и радоваться.
Пицца «Маргарита»: королевский каприз или гениальный маркетинг?
Второй праздник — День пиццы «Маргарита» — отмечают в ту же дату, 11 июня. Отсчёт ведётся с 1889 года. Легенда гласит: 11 июня 1889 года король Италии Умберто I и его супруга Маргарита Савойская гостили в Неаполе. Устав от изысков, королева пожелала попробовать народной пиццы — ту самую, что пекли бедняки прямо на улицах.
Ко дворцу пригласили лучшего пиццайоло города — Раффаэле Эспозито из легендарной Pizzeria Brandi. Тот приготовил три варианта, но третий попал в самое сердце: красные томаты, белая моцарелла, зелёный базилик — цвета только что объединённого итальянского флага. Королева была в восторге. Эспозито, не долго думая, назвал блюдо в её честь — Pizza Margherita.
Но это лишь легенда. Современные историки подозревают, что письмо с благодарностью от двора — фальшивка, а история о королевском визите была придумана уже в 1930-е, когда пиццерия Brandi переживала кризис и нуждалась в раскрутке. Однако для нас, едоков XXI века, правда уже не важна. Важен символ. «Маргарита» — это гимн простоте. Четыре ингредиента: мука, томаты, сыр, базилик. Минимум деталей — максимум вкуса.
В 2017 году ЮНЕСКО включило искусство неаполитанских пиццайоло в список нематериального культурного наследия. У аутентичной «Маргариты» есть строгие правила: тесто из муки «00», растянутое руками до толщины 3 мм; томаты Сан-Марцано; моцарелла из буйволиного молока; выпечка 60−90 секунд при 485 . В Неаполе существует поговорка: «Маргарита» — это тесто души. Если в пиццерии плохая «Маргарита», остальное можно не пробовать.
Эти два праздника на одной дате — два рецепта счастья. Игра — про свободу без правил. Пицца — про гармонию, где каждый ингредиент на своём месте. И то, и другое — про паузу. Взрослые перестают играть, потому что «нет времени». А потом удивляются, что дети разучились играть тоже. Мы заказываем пиццу на бегу и едим её перед монитором, не чувствуя вкуса.
Так что 11 июня — это день, чтобы найти 31 минуту для глупой, бесцельной игры. С ребёнком, с собакой, в одиночку. А потом (или до) — испечь пиццу. Сделать тесто руками, порвать моцареллу пальцами, положить лист базилика. Съесть не торопясь, чувствуя каждый слой. И понять: защищать детство — это не только про детей. Это про то, чтобы не потерять ребёнка в себе. А пицца здесь — просто повод. Хотя, если честно, очень вкусный повод.
О чём молятся исповеднику Луке.
В церковном календаре это день памяти святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского (1961) — пожалуй, самого известного святого-хирурга XX века, профессора медицины и духовный писатель.
В 1920-х годах он принял священный сан, а затем и монашеский постриг, став епископом, но не оставил врачебной деятельности. Он прошёл через ссылки и пытки, но продолжал лечить больных и служить Богу. За свои труды он был причислен к лику святых как исповедник. К нему обращаются с молитвами о помощи в болезнях, о даровании сил и стойкости в трудных обстоятельствах. А также преподобномученицы Феодосии Константинопольской, молодой монахини VIII века, погибшей за почитание икон.
Когда император-иконоборец приказал снять древний образ Спасителя с ворот дворца, Феодосия вместе с другими монахинями бросилась его защищать и опрокинула лестницу с воинами. За это её схватили и подвергли жестоким истязаниям — на протяжении семи дней наносили по 100 ударов палкой, а на восьмой день убили. В народной традиции она стала покровительницей ржаного поля.
Гадания 11 июня: катание по ржи и хлебные обряды.
В народном календаре этот день получил название Феодосия Колосяница (Колосятница).
Название «Колосяница» возникло не случайно. Именно к этому времени на Руси рожь начинала активно колоситься, и крестьяне, затаив дыхание, наблюдали за полями. Считалось, что по характеру цветения ржи можно было предсказать будущую цену на хлеб, а значит — и благополучие всей семьи. Если рожь заколосилась снизу — хлеб будет дешёвым, с середины — цена будет средней, сверху — жди высоких цен.
Однако, несмотря на радостное событие — начало колошения — день считался одним из самых неблагоприятных в году. В народе говорили: «День Федосьи один всех понедельников стоит». Люди старались много не работать, не выходить без нужды из дома и избегать любых серьёзных начинаний.
Главным обрядом дня было гадание по колосу, катание по ржи и хлебные обряды. С утра крестьяне отправлялись в поля, чтобы оценить состояние озимых. Это было не просто наблюдение, а важное предсказание будущего. Существовало поверье: если рожь плохо цветёт — урожая не жди; хорошо — можно не беспокоиться, хлеба будет много.
Кроме того, по цветению предсказывали цены на зерно:
Цветёт снизу — хлеб будет дёшев.
Цветёт с середины — цена будет средней.
Цветёт сверху — хлеб будет дорогим.
Традиции Феодосиева дня.
Когда хлеба заколосились, молодёжь устраивала специальные обряды «величания ржи». Девушки водили хороводы и пели песни, а затем вместе с юношами катались по всходам, приговари 1f40 вая: «Расти трава к лесу, а рожь к овину». Считалось, что это помогает растениям быстрее расти и наливаться.
В некоторых регионах дети пели особые песни, привлекая урожай: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».
Хлеб в Феодосиев день считался не просто пищей, а оберегом. Считалось, что вместе с куском хлеба человек получает силу, здоровье и удачу. Плохой приметой было отказаться от хлеба с солью.
Крестьяне кормили в этот день домашних животных печёным хлебом, лепёшками и баранками, чтобы скотина была здоровой и плодовитой. Это помогало увеличить поголовье и уберечь скот от болезней.
В углы дома клали хлеб, чтобы задобрить духа-хранителя.
Для гостей пекли маленькие хлебцы и угощали ими незнакомцев.
На Феодосию начинали высаживать бобы и сеять гречиху, за что святую в народе прозвали ещё «Гречушницей».
Запреты на Феодосию Колосяницу.
Чего категорически нельзя было делать 11 июня:
Свататься, делать предложения, вступать в брак — главный запрет дня. Считалось, что такой брак будет недолгим и несчастливым.
Признаваться в любви — отношения закончатся скандалом.
Отправляться в дальнюю дорогу, путешествовать — путь будет полон препятствий и опасностей.
Начинать новые дела, проекты, важные сделки — они не сложатся удачно.
Работать в поле в одиночку — особенно женщинам, чтобы не попасть под влияние нечистой силы.
Ходить в лес одному и охотиться — к неприятностям.
Купаться, стирать в реке, смотреть на своё отражение в воде — вода в этот день считалась опасной, русалки могли утащить.
Принимать гостей и впускать в дом незнакомцев — можно навлечь на дом беду.
Давать и брать в долг — к финансовым проблемам.
Ссориться, ругаться, выяснять отношения — конфликт может надолго испортить отношения.
Грустить, унывать, плакать — чтобы весь год не проплакать.
Белить холсты и прыгать — считалось, что это может навредить земле и привести к неурожаю.
В сухом остатке для этнографа: 11 июня (Феодосия Колосяница) — это день, когда природа раскрывает свои тайны о будущем урожае, а человек замирает в трепетном ожидании — будет ли год сытым.
Центральное место занимает фенологическое наблюдение за колосящейся рожью — крестьянский «барометр» будущих цен на хлеб. Обряды «величания ржи» (хороводы и катание по всходам) — яркий пример аграрной магии, где люди пытались «помочь» растениям расти, а заодно и сами набирались сил от пробуждающейся природы. Хлебные обряды (угощение скота, домового, прохожих) отражают сакральное отношение к хлебу как к дару земли и символу самой жизни.
Прозвище «один всех понедельников стоит» подчёркивает особую, «пограничную» природу этого дня — времени, когда земля уже вступила в пору плодоношения, и любое неверное действие могло, по поверьям, навредить будущему урожаю и благополучию семьи. Многочисленные запреты (на сватовство, на поездки, на новые дела, на одиночные походы, на воду) — не просто суеверия, а целая система охранительных мер, призванных уберечь человека от нечистой силы, которая, по народным представлениям, особенно активна в этот «несчастливый» день.
Как прожить 11 июня: важного не начинать.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Сходите в парк или поле и посмотрите на природу. Обратите внимание, что цветёт, как чувствует себя трава и деревья. Это развивает наблюдательность и& 1296 ;nbsp;чувство связи с природными ритмами — как когда-то у наших предков, гадавших по колосу.
2. Испеките хлеб (или купите свежий). Если есть возможность — испеките булочки или каравай сами. Угостите домашних, коллег по работе или просто прохожего. По древнему поверью, поделиться хлебом — к удаче и здоровью.
3. Наведите порядок в доме. Следуя традиции, освободите пространство от ненужного хлама. Символически это поможет «освободить место» для нового — и в доме, и в жизни.
4. Ничего не начинайте важного. Отложите старт новых проектов, крупные покупки, подписание договоров, сватовство и дальние поездки. По народной мудрости, день считается несчастливым для начинаний.
5. Не ссорьтесь и не грустите. Проведите день в мире с собой и близкими. Даже мелкий конфликт в этот день, по поверью, может перерасти в крупный скандал. Постарайтесь быть в хорошем настроении — чтобы год был радостным.
6. Не ходите в лес в одиночку и не купайтесь. Вода в начале июня ещё холодная, а в народных поверьях — «нечистая». Это разумная мера предосторожности и дань древней мудрости.
7. Покормите птиц или бездомных животных. По древней традиции, забота о братьях меньших в этот день приносит удачу и здоровье.
8. Не берите и не давайте в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов — чтобы не привлечь денежные проблемы.
Приметы дня на 11 июня:
Рожь заколосилась — к богатому урожаю грибов (особенно подосиновиков, подберёзовиков и «колосовиков»).
Хорошо цветёт рожь — урожай будет обильным, хлеба много.
Плохо цветёт рожь — к неурожаю.
Дождь 11 июня — к богатому урожаю ржи.
Туман по воде — к хорошей, ясной погоде.
Жаркий день — лето будет изобильным, но грибов будет мало; к жаркому лету.
Гром — к дождю и богатому урожаю зерна.
Много пауков — к хорошей, ясной погоде.
Пчёлы активно летают к ульям, а ветер к ночи усиливается — к скорому дождю.
Роса долго не высыхает — к дождливому лету.