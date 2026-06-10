Между Калининградом и Гданьском запускают новый автобусный маршрут

Между Калининградом и Гданьском с 1 июля начнёт курсировать новый международный автобусный маршрут № 899. Об этом сообщает калининградский автовокзал.
Рейсы будут выполняться ежедневно через автомобильный пункт пропуска Мамоново II — Гжехотки.
Из Калининграда автобус будет отправляться в 12:00. Отправление обратно из аэропорта Гданьска запланировано на 18:45, из Гданьска — на 19:05.
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и на официальном сайте перевозчика.
В сообщении отметили, что с запуском нового маршрута количество рейсов между Калининградом и Гданьском увеличится.
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