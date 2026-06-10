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В нескольких округах Подмосковья экологи изучили качество воздуха

Превышения гигиенических нормативов зафиксировано не было.

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» исследовали качество воздуха в ряде муниципалитетов Московской области. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Уточняется, что выезды были организованы по заявкам местных жителей, обеспокоенных состоянием атмосферного воздуха, в том числе в ночное время. Экологи работали в Дмитровском, Одинцовском, Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском округах. А в Богородском и Раменском муниципалитетах исследования проводились дважды для более полного анализа.

Эксперты проверили воздух по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам. Результаты анализов показали, что превышения гигиенических нормативов не зафиксированы. Содержание загрязняющих веществ в воздухе не превысило 0,2 предельно допустимой концентрации.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.