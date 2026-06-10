В нескольких округах Подмосковья экологи изучили качество воздуха

Уточняется, что выезды были организованы по заявкам местных жителей, обеспокоенных состоянием атмосферного воздуха, в том числе в ночное время. Экологи работали в Дмитровском, Одинцовском, Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском округах. А в Богородском и Раменском муниципалитетах исследования проводились дважды для более полного анализа.