На Дону заработал Всероссийский студенческий педагогический отряд «Спутник»

Всероссийский студенческий педагогический отряд (ВСПО) «Спутник» начал работать на базе детского оздоровительного комплекса «Спутник» в Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Отряд будет работать в течение летнего и осеннего сезонов, обеспечивая отдых для 1200 детей. Уточняется, что все вожатые прошли обучение и получили свидетельства о присвоении профессии. Отряд готов к приему детей: разработаны программы и собран профессиональный коллектив.
«Студенческие отряды Ростовской области имеют богатый опыт организации детского отдыха. В этом году наши вожатые организуют отдых детей в более чем десяти лагерях и здравницах области. Всероссийский проект “Спутник” реализуется уже второй год подряд», — сказал председатель правления ростовского регионального отделения Российских студенческих отрядов Дмитрий Кротов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.