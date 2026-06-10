Вода на побережье в Калининградской области прогрелась до +17°С

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», на полноценное открытие купального сезона в ближайшие две недели рассчитывать не стоит. Метеорологи отметили, что до 15 июня температура воздуха может быть на 1−3°С ниже нормы, а количество осадков — на 10−30% больше нормы.