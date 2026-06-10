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Вода на побережье в Калининградской области прогрелась до +17°С

По данным синоптиков, на полноценное открытие купального сезона в ближайшие две недели рассчитывать не стоит.

Вода на побережье в Калининградской области прогрелась до +17°С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

На некоторых российских курортах море прогрелось до +25°С. Теплее всего на побережье в Ейске и Геленджике.

«В районе Феодосии и Ялты — 16 градусов, Калининграда и Алушты — 17, Туапсе —18. В Евпатории и Анапе — 19, в Сочи — 20, в Геленджике —22 и в Ейске — 25», — рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», на полноценное открытие купального сезона в ближайшие две недели рассчитывать не стоит. Метеорологи отметили, что до 15 июня температура воздуха может быть на 1−3°С ниже нормы, а количество осадков — на 10−30% больше нормы.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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