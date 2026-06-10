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Колейность устранили на первом участке подъезда к Борскому мосту

Завершились работы по ликвидации колейности на первом участке подъезда к Борскому мосту.

Источник: Живем в Нижнем

Завершились работы по ликвидации колейности на первом участке подъезда к Борскому мосту. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Новый асфальт уложили на четырех полосах с 6-го по 8-й километр. Саму переправу с подходами от улицы Акимова начнут ремонтировать после 12 июня. Все работы планируется выполнить до конца июня.

Работы организовали так, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Ночью выполняют фрезерные работы, а днем оперативно укладывают дорожное полотно.

В этом году в Борском округе также отремонтируют подъезд к поселку Октябрьский и дорогу Бор — Развилье — Филипповское — Уткино.

Нижегородцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, власти изымают три участка в Новинках под строительство дублера Гагарина.