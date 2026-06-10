Премию «Студент года» вручили в Приволжском филиале РГУП

Торжественная церемония вручения премии «Студент года» — 2026 состоялась на площадке Приволжского филиала РГУП сегодня, 10 июня, сообщает корреспондент ИА «Время Н».
Событие проводится в рамках празднования 25-летия со дня основания Приволжского филиала. В его рамках были отмечены и награждены лучшие студенты, которые проявили себя в учебной, творческой и спортивной деятельности. Многие из них смогли представить достижения университета как на региональном, так и на федеральном уровне.
В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов, исполняющий обязанности председателя Нижегородского областного суда Вячеслав Чигинев и другие.
«Данная инициатива — гораздо дороже, чем просто обучение в университете. Самое главное — руководство и педагогический коллектив филиала делают все, чтобы заметить талантливых студентов, которые проявили себя в различных областях самореализации. Это творческие, разносторонние личности, которые, занимаясь не только юридической наукой, могут по-настоящему себя показать, развить свои навыки», — подчеркнул Виктор Анисимов.
К собравшимся также обратилась директор Приволжского филиала РГУП Юлия Журавлева.
«В нашем университете мы уделяем огромное внимание внеучебной деятельности студентов. Любой вуз — это, прежде всего, студенты и преподаватели. Данная премия посвящена юбилейной дате со дня основания филиала. В августе 2026 года Приволжскому филиала РГУП исполняется 25 лет. За это время из стен университета выпустилось более восьми тысяч студентов. Многие выпускники являются федеральными судьями, работают в правоохранительной и судебной системах. Российский университет правосудия всегда гордился и будет гордиться своими студентами и выпускниками», — отметила Журавлева.
Итоги премии:
Номинация «Интеллект года» — победитель Субаева Наталья. Номинация «Доброволец года» — победитель Колобова Полина. Номинация «Руководитель года» — победитель Бесчастнова Диана. Номинация «Куратор года» — победитель Грибова Мария. Номинация «Клиницист года» — победитель Минькова Арина. Номинация «Общественник года» — победитель Демина Екатерина, Трапезникова Алина. Номинация «Староста года» — победители Чаплахина Александра и Зеленцова Ольга. Номинация «Первокурсник года» — победители Быков Иван и Ковалев Дмитрий. Номинация «Творческий старт года» — победитель Гусева Анастасия. Номинация «Личностный старт года» Никитина Дарья и Пономаренко Иван. Номинация «Спортсмен года» — победитель Котов Александр. Номинация «Боец года» — победители Овчинникова Елизавета и Смирнова Эвелина.
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