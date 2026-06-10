Премию «Студент года» вручили в Приволжском филиале РГУП

«В нашем университете мы уделяем огромное внимание внеучебной деятельности студентов. Любой вуз — это, прежде всего, студенты и преподаватели. Данная премия посвящена юбилейной дате со дня основания филиала. В августе 2026 года Приволжскому филиала РГУП исполняется 25 лет. За это время из стен университета выпустилось более восьми тысяч студентов. Многие выпускники являются федеральными судьями, работают в правоохранительной и судебной системах. Российский университет правосудия всегда гордился и будет гордиться своими студентами и выпускниками», — отметила Журавлева.