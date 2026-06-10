В Петербурге отреставрировали двор и мост в парке Гатчины

Отметим, что уже 7 июня для посетителей открылась выставка «Семь историй сотворения мира. К 50-летию реставрации Гатчинского дворца». В экспозиции, посвященной людям, которые воссоздают интерьеры, уничтоженные во время Великой Отечественной войны, были представлены предметы из собрания музея-заповедника «Гатчина»: скульптура, графика, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, а также реставрационные слепки, копии и чертежи. Большинство из них выставили впервые.