В Петербурге отреставрировали двор и мост в парке Гатчины

Двор Кухонного каре и Горбатый мост в Дворцовом парке государственного музея-заповедника «Гатчина» открыли после реставрации 6 июня, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Для гостей также была организована концертная программа при участии военных оркестров в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Так, 6 июня в честь 260-летия Гатчинского дворца к юбилейной дате была запланирована серия праздничных мероприятий. Помимо выступления военных оркестров, гости увидели презентацию артиллерийских орудий, а также открытие двора Кухонного каре и Горбатого моста после реставрации. Уточняется, в этот день посетить Дворцовый парк можно было бесплатно.
Отметим, что уже 7 июня для посетителей открылась выставка «Семь историй сотворения мира. К 50-летию реставрации Гатчинского дворца». В экспозиции, посвященной людям, которые воссоздают интерьеры, уничтоженные во время Великой Отечественной войны, были представлены предметы из собрания музея-заповедника «Гатчина»: скульптура, графика, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, а также реставрационные слепки, копии и чертежи. Большинство из них выставили впервые.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.