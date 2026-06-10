И.о. главы госсовета Башкортостана травмировался на турнире в Нижнем Новгороде

Как выяснил «Ъ-Приволжье», Салават Хусаинов травмировался на фестивале народных видов спорта, наблюдая за матчем игры в килу (русская игра в мяч). Господина Хусаинова сразу же доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.