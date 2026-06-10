В Госдуме предложили законодательно обязать сокращать рабочий день в жару

Эксперты отмечают, что хотя идея выглядит гуманной, её реализация может столкнуться с рядом трудностей. Ранее санитарные нормы действительно требовали сокращать рабочий день при температуре выше 28,5 градусов, но этот документ утратил силу. Сегодня Роспотребнадзор даёт лишь рекомендации по этому вопросу.