В Госдуме предложили законодательно обязать сокращать рабочий день в жару

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести единые для всей страны правила сокращения рабочего дня при аномальной жаре. По его мнению, это необходимо для защиты работников, особенно тех, кто трудится на открытом воздухе, передаёт «Российская газета».
Чернышов предложил, чтобы при температуре выше 28,5 градусов рабочий день сокращался на один час, при температуре выше 29 градусов — на два часа, а при дальнейшем повышении температуры сокращение продолжалось пропорционально.
Эксперты отмечают, что хотя идея выглядит гуманной, её реализация может столкнуться с рядом трудностей. Ранее санитарные нормы действительно требовали сокращать рабочий день при температуре выше 28,5 градусов, но этот документ утратил силу. Сегодня Роспотребнадзор даёт лишь рекомендации по этому вопросу.
Бизнес-консультант Сергей Маликов прокомментировал, что права работников защищены и сегодня. Если температура на рабочем месте превышает 28 градусов, сотрудник имеет право отказаться от выполнения своих обязанностей, предупредив работодателя. Если исправить ситуацию с микроклиматом невозможно, организация должна официально оформить простой.
Маликов также напомнил, что статья 216 Трудового кодекса РФ и положения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» гарантируют безопасные условия труда. Игнорирование этих требований может привести к административной и материальной ответственности.