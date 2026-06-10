Умерла советская актриса Людмила Чурсина

«Ассистенты пришли к нам в институт и увидели меня — девицу с длинной русой косой. [На студии] было еще несколько молодых актрис. Помню, как мы посматривали друг на друга — как на соперниц. А зря — нас пригласили на разные роли. Мне досталась Зойка, — рассказывала Чурсина в интервью изданию “7 Дней”. — Режиссер Лев Александрович Кулиджанов самое важное о ней мне сразу объяснил: “Людмила, твоя Зойка должна быть королевой местного значения. Давай чуть-чуть подсветлим тебе волосы”. [Потом] гример говорит: “Будет щипать, будет неприятно, но терпи”. Был он немного выпивший. Намазал меня пергидролью: “Сиди жди, я скоро приду”. И ушел куда-то, как потом выяснилось — играть в домино. Я сижу, слезами обливаюсь, на голове все шипит, все скрипит. Гример вспомнил обо мне через час. Прибежал, схватил меня и давай в раковине отмывать. В ней половина волос и осталась».