Житель Калининграда получил 3 года колонии за призывы финансировать иностранную армию

В Калининграде суд вынес приговор 51-летнему местному жителю за публичные призывы к деятельности против безопасности государства. Уголовное дело расследовало УФСБ России по Калининградской области. В суде установили, что в апреле 2025 года мужчина разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы финансировать вооружённые силы иностранного государства. Суд с учётом…