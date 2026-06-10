Житель Калининграда получил 3 года колонии за призывы финансировать иностранную армию

В Калининграде суд вынес приговор 51-летнему местному жителю за публичные призывы к деятельности против безопасности государства. Уголовное дело расследовало УФСБ России по Калининградской области.
В суде установили, что в апреле 2025 года мужчина разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы финансировать вооружённые силы иностранного государства.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского района назначил наказание: три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённому запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете.