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Житель Калининграда получил 3 года колонии за призывы финансировать иностранную армию

В Калининграде суд вынес приговор 51-летнему местному жителю за публичные призывы к деятельности против безопасности государства. Уголовное дело расследовало УФСБ России по Калининградской области. В суде установили, что в апреле 2025 года мужчина разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы финансировать вооружённые силы иностранного государства. Суд с учётом…

Источник: Янтарный край

В Калининграде суд вынес приговор 51-летнему местному жителю за публичные призывы к деятельности против безопасности государства. Уголовное дело расследовало УФСБ России по Калининградской области.

В суде установили, что в апреле 2025 года мужчина разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы финансировать вооружённые силы иностранного государства.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского района назначил наказание: три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённому запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете.

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