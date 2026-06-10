В Павловском Посаде Подмосковья пройдет семейный фестиваль

Традиционный праздник для детей и родителей «7яФест» состоится 13 июня в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Гостей ждет насыщенная программа. В 14:00 пройдет торжественное открытие и концерт, который продлится до 17:00. Юных участников будут угощать мороженым. А в 16:00 пройдет розыгрыш «Счастливый случай». Завершится праздник дискотекой.
Кроме того, на протяжении всего фестиваля для гостей будут работать творческие мастер-классы и игры, ярмарка ремесленной и сувенирной продукции, военно-патриотические выставки. Также организуют плетение венков, выступление ростовых кукол и многое другое. Вход свободный.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.