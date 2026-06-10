СМИ: в 15 европейских странах упали доверие к США и поддержка Украины

Судя по результатам опроса, только 11% европейцев в 15 странах считают Соединенные Штаты союзником — рекордно низкий показатель в истории трансатлантических отношений. Доверие европейцев к США снизилось с 16% шесть месяцев назад и с 22% в ноябре 2024 года, отмечает портал Investing. Более того, 13% респондентов заявили, что считают США соперником, а 12% — прямым противником, уточняет британская газета The Guardian.