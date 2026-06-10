СМИ: в 15 европейских странах упали доверие к США и поддержка Украины

Судя по результатам опроса, только 11% европейцев в 15 странах считают Соединенные Штаты союзником — рекордно низкий показатель в истории трансатлантических отношений. Доверие европейцев к США снизилось с 16% шесть месяцев назад и с 22% в ноябре 2024 года, отмечает портал Investing. Более того, 13% респондентов заявили, что считают США соперником, а 12% — прямым противником, уточняет британская газета The Guardian.
При этом большинство респондентов во всех странах Европы, за исключением Болгарии, полагают, что американо-европейские отношения улучшатся после ухода Дональда Трампа с поста президента. Такого мнения придерживаются как минимум 60% опрошенных во Франции, Испании, Дании, Нидерландах и Швеции.
Дания (75%), Нидерланды (72%), Швеция (70%), Португалия (69%), Франция (66%), Швейцария (64%), Великобритания и Испания (по 62%) выразили самую решительную поддержку покупке оружия европейского производства. Польша была единственной страной, где большинство опрошенных выступило за увеличение закупок американского оружия. Германия, Италия и Венгрия разделились во мнениях по этому вопросу.
При этом европейцы все меньше сопротивляются идее увеличения (рост на 4%) расходов на оборону и демонстрируют поразительную степень уверенности в том, что соседние страны придут им на помощь в случае кризиса.
Кроме того, большинство респондентов продолжают рассматривать Украину как союзника или стратегического партнера, но, как показали результаты опроса, поддержка отправки миротворческих сил на Украину по завершении конфликта с Россией в Европе ослабевает.
Опрос был проведен Mandate Research и YouGov в мае 2026 года. В нем приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет в Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.