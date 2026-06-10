Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в 15 европейских странах упали доверие к США и поддержка Украины

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) в среду, в преддверии предстоящих саммитов G7 и НАТО, опубликовал результаты опроса, который показал, что большинство европейцев выражают сомнения в том, что США защитят их в случае нападения.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Судя по результатам опроса, только 11% европейцев в 15 странах считают Соединенные Штаты союзником — рекордно низкий показатель в истории трансатлантических отношений. Доверие европейцев к США снизилось с 16% шесть месяцев назад и с 22% в ноябре 2024 года, отмечает портал Investing. Более того, 13% респондентов заявили, что считают США соперником, а 12% — прямым противником, уточняет британская газета The Guardian.

По словам авторов опроса, такие результаты указывают на «глубокое недоверие» европейцев к США.

При этом большинство респондентов во всех странах Европы, за исключением Болгарии, полагают, что американо-европейские отношения улучшатся после ухода Дональда Трампа с поста президента. Такого мнения придерживаются как минимум 60% опрошенных во Франции, Испании, Дании, Нидерландах и Швеции.

Кроме того, большинство европейцев выступают за снижение зависимости от американской военной техники и за приобретение европейских аналогов.

Дания (75%), Нидерланды (72%), Швеция (70%), Португалия (69%), Франция (66%), Швейцария (64%), Великобритания и Испания (по 62%) выразили самую решительную поддержку покупке оружия европейского производства. Польша была единственной страной, где большинство опрошенных выступило за увеличение закупок американского оружия. Германия, Италия и Венгрия разделились во мнениях по этому вопросу.

При этом европейцы все меньше сопротивляются идее увеличения (рост на 4%) расходов на оборону и демонстрируют поразительную степень уверенности в том, что соседние страны придут им на помощь в случае кризиса.

Что касается энергетической политики, то только 44% европейцев выступили против возобновления импорта нефти и газа из России.

Кроме того, большинство респондентов продолжают рассматривать Украину как союзника или стратегического партнера, но, как показали результаты опроса, поддержка отправки миротворческих сил на Украину по завершении конфликта с Россией в Европе ослабевает.

Более того, стремление Украины вступить в ЕС продолжает разделять мнение европейцев: респонденты в таких странах, как Венгрия, Болгария, Австрия, Германия и даже Эстония, одна из самых ярых сторонников Киева, скорее выступают против принятия Украины в ЕС «в нынешних условиях», чем за это.

Опрос был проведен Mandate Research и YouGov в мае 2026 года. В нем приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет в Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше