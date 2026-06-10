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«Я вырос в фавелах и впервые надел бутсы в 15 лет»: Ари признался, что завидует начинающим калининградским футболистам

Экс-игрок сборной России принял участие в шоу-матче рядом с «Ростех Ареной».

Источник: Клопс.ru

Экс-игрок сборной России, уроженец Бразилии Ари признался, что завидует калининградским подросткам, начинающим путь в футболе. Спортсмен рассказал о своём детстве во время праздника в честь матча на «Ростех Арене» во вторник, 9 июня.

«Я, когда был маленький, мечтал видеть, как играют легенды, как они стараются обмануть соперника, брал на вооружение. Но для меня это была мечта, у калининградских мальчишек это реальность. Я вырос в бедной части Бразилии — в фавелах. Я первый раз бутсы надел, когда мне было 15 лет, а у калининградских мальчишек всё есть», — сказал Ари.

Бразилец заработал себе имя в российском футболе, выступая за московский «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». После домашнего чемпионата мира в 2018 году спортсмен получил российское гражданство и сразу дебютировал за сборную страны в товарищеском матче против Германии. За национальную команду нападающий провёл две игры.

Бывший форвард признался, что до сих пор не отказался ни от одной своей мечты. Он надеется когда-нибудь выйти на поле вместе с легендарным бразильским нападающим и личным кумиром — Ромарио. «Мне ещё 40 лет: надеюсь, сыграю», — добавил Ари.

Шоу-матч в Калининграде с участием звёзд футбола и воспитанников «Балтики» закончился со счётом 12:12.

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