«Я вырос в фавелах и впервые надел бутсы в 15 лет»: Ари признался, что завидует начинающим калининградским футболистам

«Я, когда был маленький, мечтал видеть, как играют легенды, как они стараются обмануть соперника, брал на вооружение. Но для меня это была мечта, у калининградских мальчишек это реальность. Я вырос в бедной части Бразилии — в фавелах. Я первый раз бутсы надел, когда мне было 15 лет, а у калининградских мальчишек всё есть», — сказал Ари.