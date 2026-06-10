Форвард ФК «Ростов» сыграет на чемпионате мира по футболу в Америке

Главный футбольный турнир с участием 48 команд стартует 11 июня. Иранцы на групповом этапе встретятся со сборными Бельгии, Новой Зеландии и Египта.
Контракт ростовского клуба с 27-летним легионером истекает, по данным Transfermarkt, 30 июня 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в €2,5 млн.
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Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше