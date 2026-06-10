Почему зумеры чаще других становятся жертвами мошенников

По данным пресс‑службы Ozon, в России зумеры (люди 18−26 лет) чаще других возрастных групп сталкиваются с мошенничеством — такие случаи зафиксированы у 31% представителей поколения Z. При этом большинство из них вовремя распознают обман. Миллениалы же уязвимы в основном из‑за хронической занятости, которая мешает им быть достаточно бдительными.