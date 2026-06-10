Почему зумеры чаще других становятся жертвами мошенников

По данным пресс‑службы Ozon, в России зумеры (люди 18−26 лет) чаще других возрастных групп сталкиваются с мошенничеством — такие случаи зафиксированы у 31% представителей поколения Z. При этом большинство из них вовремя распознают обман. Миллениалы же уязвимы в основном из‑за хронической занятости, которая мешает им быть достаточно бдительными.
Исследователи выявили несколько популярных схем, нацеленных на молодёжь. Одна из них связана с заманчивыми вакансиями: злоумышленники предлагают «работу» и уговаривают установить «рабочее приложение», вынуждая выйти из личного iCloud и войти под корпоративным логином.
Распространены и атаки через софт: мошенники маскируют трояны под полезные приложения — например, для ускорения 5G‑интернета или обхода блокировок. Вредоносный код активируется одним кликом в мессенджере, а пользователь видит «зависший экран», в то время как преступники получают доступ к его данным. Подобные предложения приходят по SMS, электронной почте или в мессенджерах — часто от имени известных брендов.
Особую опасность представляют схемы с использованием приложений для знакомств. Злоумышленники завязывают общение, хвастаются инвестиционными успехами и уговаривают жертву вложить деньги через фальшивый брокерский сайт. Как только человек пытается вывести средства, «куратор» исчезает, а аккаунт блокируется.
Мошенники активно задействуют и психологические приёмы. Например, применяют схему двойного перехвата: сначала звонят от имени курьера или сотрудника ЖКХ, а затем — якобы из Госуслуг, ЦБ или полиции.
Подростки нередко вовлекаются в схемы через игровые чаты: злоумышленники используют дипфейки и поддельные голосовые сообщения от кумиров, запугивают уголовной ответственностью родителей и вынуждают совершить перевод. Другим вариантом становится вербовка в «дропы»: подросткам предлагают сдать в аренду мессенджер‑аккаунт или оформить банковскую карту для «транзакций», что в итоге влечёт уголовную ответственность.
Эксперты советуют быть особенно внимательными при общении в сети, не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные данные и коды подтверждения незнакомцам и обсуждать подобные ситуации с близкими — это поможет снизить риск стать жертвой мошенников.