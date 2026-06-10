Число автотуристов в Нижегородской области с начала года выросло на 20%

10 июня в Москве на площадке VI Международного туристического форума «Путешествуй!» (12+) губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин представил концепцию развития автомобильного туризма региона заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. С начала 2026 года Нижегородскую область посетило более 190 тысяч автотуристов. За аналогичный период прошлого года поток автотуристов составил около 160 тысяч человек.
«За первые пять месяцев 2026 года поток автотуристов в регион вырос почти на 20 процентов. Ключевым инструментом этой работы выступает нацпроект “Туризм и гостеприимство”, в рамках которого в 2026 году мы направим более 60 млн рублей на установку современной туристической навигации и создание нового комплекса для автотуристов», — отметил Глеб Никитин.
Губернатор представил вице-премьеру России стенд Нижегородской области (6+), который отражает концепцию синтеза технологий и традиций. Центральным элементом экспозиции стал мобильный туристско-информационный центр, в котором посетители могут получить карты, путеводители и познакомиться с уникальными народными художественными промыслами: казаковской филигранью, художественным ручным ткачеством и всемирно известным брендом «Хохлома». Вторым объектом стенда стал автодом «Соболь NN». Компактный дом на колесах, произведенный в Нижнем Новгороде, является готовым решением для комфортных путешествий.
В ходе демонстрации экспозиции Глеб Никитин подчеркнул, что регион делает ставку на комфортные и технологичные автопутешествия.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил высокую динамику развития направления и представил дальнейшие планы по продвижению бренда.
«Наша экспозиция олицетворяет единство современных технологий и богатейшего исторического наследия. В ближайшей перспективе наш мобильный туристско-информационный центр отправится в путешествие по городам “Золотого кольца”. Этот проект позволит расширить информационное присутствие региона и наглядно показать, каким удобным, современным и вдохновляющим может быть автомобильный туризм по обновленному легендарному маршруту», — подчеркнул Сергей Яковлев.
Нижегородская область уже сегодня предлагает автотуристам разветвленную сеть маршрутов. Основными точками притяжения для путешественников являются паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», туристические центры Нижний Новгород, Большое Болдино, Выкса, Семенов, Городец, Чкаловск, а также озеро Светлояр.
Для удобства путешествующих по скоростной трассе М-12 «Восток» порталом «Знакомьтесь, Нижний» (6+), включающий пять маршрутов в Выксу, Дивеево, Арзамас, Большое Болдино и по самому Нижнему Новгороду.
На национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ» представлен двухдневный тур «Водные лабиринты, музеи и пещеры: природа Нижнего Новгорода за два дня» (6+), охватывающий заповедники, дендропарки и кристально чистые озера. В 2026 году на портале также размещены новые маршруты, в том числе «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края» (6+) — двухдневное путешествие протяженностью 210 км через Балахну, Пурех, Чкаловск, Заволжье и Городец, а также межрегиональный пятидневный маршрут по городам и селам Поволжья «От нижегородских святынь до саратовских широт» (6+).
Кроме того, разработаны межмуниципальные автопутешествия (6+) из Нижнего Новгорода в Большое Мурашкино, Балахну и Чкаловск, а также из Григорова в Вельдеманово и из Большого Мурашкина в Княгинино. Все маршруты размещены в свободном доступе на международной платформе IZI. TRAVEL по ссылке: izi.travel/ru/3501-asiris. Изучить треки и перейти на аудиогиды также можно с сайта Агентства «АСИРИС».
В Нижегородской области также ведется работа по строительству безопасных и качественных автомобильных дорог, большое внимание уделяется развитию придорожной инфраструктуры. Например, на 421-м километре трассы М-12 «Восток» для туристов уже открылась первая гостиница — она включает 45 номеров, кафе и детскую площадку.
Напомним развитие туризма — ключевая задача национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его реализация направлена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.